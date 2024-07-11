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Уоткинс и Палмер стали "джокерами-рекордсменами" в матче против Нидерландов

Английские игроки установили новые рекорды в рамках плей-офф чемпионата Европы.
Сегодня, 00:35
Олли Уоткинс и Коул Палмер / Getty Images
Олли Уоткинс и Коул Палмер / Getty Images

В Дортмунде прошел второй полуфинал чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Англии обыграла сборную Нидерландов со счетом 2:1.

Решающий гол оказался на счету Олли Уоткинса, который воспользовался передачей Коула Палмера.

Этот дуэт появился на поле на 81-й минуте поединка, а уже спустя десять минут они вдвоем оформили взятие ворот, что позволило им стать обладателями уникальных достижений.

Как сообщает TNT Sports, Уоткинс стал первым игроком в истории плей-офф Евро, который забил гол на 90+ минуте, выйдя перед этим на замену.

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Палмер в свою очередь стал первым в истории, кто оформил ассист, появившись на поле по ходу игры.

Напомним ,что на ISPORT можно ознакомиться как с голом Олли Уоткинса, так и с двумя другими результативными ударами в матче Нидерланды - Англия.

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