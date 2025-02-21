Воспитанник Ромы получит улучшенный контракт с клубом
Рома продлит сотрудничество со своим воспитанником полузащитником Никколо Пизилли.
Как сообщает журналист Николо Скира, 20-летний футболист, который накануне отличился голом в ответном матче плей-офф Лиги Европы с Порту (3:2), в ближайшее время подпишет новый контракт с римским клубом на улучшенных условиях.
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Ожидается, что хавбек продлит соглашение с "джаллоросси" до лета 2029 года, а его заработная плата будет увеличена.
Действующий договор игрока истекает в июне 2026 года.
В нынешнем сезоне Пизилли провел за Рому во всех турнирах 31 матч, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.
Ранее тренер Ромы отреагировал на травму украинского нападающего Артема Довбика.
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