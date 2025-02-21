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Футбол

Воспитанник Ромы получит улучшенный контракт с клубом

Никколо Пизилли вскоре подпишет новый долгосрочный договор с "джаллоросси".
Сегодня, 14:46
Никколо Пизилли / Getty Images
Никколо Пизилли / Getty Images

Рома продлит сотрудничество со своим воспитанником полузащитником Никколо Пизилли.

Как сообщает журналист Николо Скира, 20-летний футболист, который накануне отличился голом в ответном матче плей-офф Лиги Европы с Порту (3:2), в ближайшее время подпишет новый контракт с римским клубом на улучшенных условиях.

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Ожидается, что хавбек продлит соглашение с "джаллоросси" до лета 2029 года, а его заработная плата будет увеличена.

Действующий договор игрока истекает в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне Пизилли провел за Рому во всех турнирах 31 матч, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Ранее тренер Ромы отреагировал на травму украинского нападающего Артема Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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