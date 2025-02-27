Манчестер Юнайтед готов отпустить своего форварда в обмен на другого звездного нападающего

Расмус Хойлунд может вернуться в Серию А,

Манчестер Юнайтед изучает возможность подписания Виктора Осимхена.

Как сообщает CalcioMercato, манкунианцы готовы обменять Расмуса Гойлунда, чтобы получить форварда Наполи. Помимо этого, МЮ может доплатить со своей стороны 40 млн евро.

Рубен Аморим разочарован уровнем Расмуса и готов им пожертвовать для усиления линии атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-форвард МЮ вспомнил свое звездное время.

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