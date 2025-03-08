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Футбол

Зубков отметился дебютным голом за Трабзонспор

Автором ассиста стал Даниил Сикан.
Сегодня, 20:36
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

В рамках турецкой Суперлиги Трабзонспор встречается с Хатайспором.

«Бордово-голубые» быстро пропустили, но еще до конца первого тайма отыгрались.

Автором забитого мяча в исполнении хозяев стал Александр Зубков. Для вингера это первый забитый мяч.

Ассистировал Александру другой украинец Даниил Сикан.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 1:1.

Ранее Зубков отметился первым ассистом вместе с Батаговым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зубков

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