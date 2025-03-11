Реал продлит контракт с украинским вратарем

Мадридский Реал решил улучшить контрактные условия для украинского таланта Ильи Волошина.

Как сообщает Фабрицио Романо, вскоре Волошин подпишет новое соглашение со "сливочными". Новая договоренность будет действительной до 2029 года.

Инсайдер отмечает, что Илья считается одним из величайших талантов академии мадридцев, и на него возлагаются серьезные надежды.

18-летний вратарь присоединился к столичному коллективу в 2024 году из Райо Махадаонда за 70 тысяч евро. После выполнения определенных условий сумма трансфера может дойти до более 1 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Трабзонспор назначил нового тренера.

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