Экс-тренер Милана может заменить Мотту в Ювентусе

Стефано Пиоли может вернуться в Серию А.

Итальянский Ювентус рассматривает кандидатуры на замену Тьяго Мотти, который не оправдывает ожиданий во главе туринцев.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "зебры" могут назначить Стефано Пиоли. Также рассматривают возвращение Антонио Конте и назначение Джанпьеро Гасперини.

Пиоли сейчас является наиболее конкретным кандидатом на пост главного тренера туринцев.

Сейчас 59-летний итальянец возглавляет Ан-Наср. На его счету 32 матча во «всемирном клубе», в которых его подопечные 20 раз победили, 6 раз сыграли вничью и 6 раз проиграли.

Напомним, ранее сообщалось, что Погба отбыл дисквалификацию за допинг.

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