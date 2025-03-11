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Футбол

Экс-тренер Милана может заменить Мотту в Ювентусе

Стефано Пиоли может вернуться в Серию А.
Сегодня, 19:34
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Итальянский Ювентус рассматривает кандидатуры на замену Тьяго Мотти, который не оправдывает ожиданий во главе туринцев.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "зебры" могут назначить Стефано Пиоли. Также рассматривают возвращение Антонио Конте и назначение Джанпьеро Гасперини.

Пиоли сейчас является наиболее конкретным кандидатом на пост главного тренера туринцев.

Сейчас 59-летний итальянец возглавляет Ан-Наср. На его счету 32 матча во «всемирном клубе», в которых его подопечные 20 раз победили, 6 раз сыграли вничью и 6 раз проиграли.

Напомним, ранее сообщалось, что Погба отбыл дисквалификацию за допинг.

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