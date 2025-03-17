Арсенал определился с трансферными целями на лето

Лондонский Арсенал определился с планами на летнее трансферное окно.

По информации Николо Скиры, «канониры» намерены усилить две позиции. «Свежая кровь» ожидается в центре поля и центре нападения.

Будет ли это один трансфер на каждую позицию, или на какую-то из них подпишут больше одного новичка - неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Артета рассказал о сроках возвращения Сака.

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