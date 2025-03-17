iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал определился с трансферными целями на лето

"Канониры" намерены усилить нападение и полузащиту.
Сегодня, 19:46
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Лондонский Арсенал определился с планами на летнее трансферное окно.

По информации Николо Скиры, «канониры» намерены усилить две позиции. «Свежая кровь» ожидается в центре поля и центре нападения.

Будет ли это один трансфер на каждую позицию, или на какую-то из них подпишут больше одного новичка - неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Артета рассказал о сроках возвращения Сака.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

Статьи по теме

Арсенал удержал ничью против ПСВ и прошел в четвертьфинал Арсенал удержал ничью против ПСВ и прошел в четвертьфинал
Арсенал заинтересовался еще одной звездой Ньюкасла Арсенал заинтересовался еще одной звездой Ньюкасла
Артета резко отреагировал на вопрос о чемпионской гонке Артета резко отреагировал на вопрос о чемпионской гонке
Арсенал достиг соглашения с новым спортивным директором Арсенал достиг соглашения с новым спортивным директором

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа20:23
Экс-полузащитник Реала считает, что он лучше ряда легендарных игроков
Европа19:46
Арсенал определился с трансферными целями на лето
ММА19:42
Макгрегор раскритиковал правительство Ирландии во время визита в Вашингтон
ЧМ-202619:12
Месси не поможет сборной Аргентины в заключительных матчах отборочного турнира ЧМ-2026
Европа19:05
Болгарский клуб устроил минуту молчания в честь своего экс-игрока, который оказался живым
Бокс18:50
Бывший чемпион назвал боксера, который почти победил Усика
ЧМ-202618:45
Отборочный турнир ЧМ-2026: Первые матчи пройдут уже на этой неделе
Европа18:37
Антони: Я очень счастлив в Бетисе, меня здесь хорошо приняли
Европа18:22
Названа сумма, за которую Реал продаст Камавингу в Манчестер Сити
Европа17:59
Ман Сити решил уволить Гвардиолу - СМИ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK