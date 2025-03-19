Клуб Ла Лиги выпустил специальную форму в честь культового аниме

Бетис активно работает над узнаваемостью бренда в Японии.

Клуб Ла Лиги Реал Бетис создал специальную форму в честь культового аниме Наруто.

Как сообщает пресс-служба клуба, комплект создан по случаю 2-й «недели Бетиса» в Токио. Лимитированное издание насчитывает всего 845 экземпляров футболок.

Приобрести форму можно в странах ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне, и Швейцарии. Такими были условия компании, которая владеет правами на Наруто.

Изображение персонажа Наруто Узумаки расположено спереди и сзади футболки. Также на рукавах расположена характерная эмблема. Цена уникального комплекта составляет 90 евро для взрослых и 85 евро для детей.

¡Qué pasada! 😍 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 19, 2025

Отметим, что Реал Бетис активно работает над узнаваемостью своего бренда в Японии. В рамках так называемой «недели Бетиса» в Токио приехала делегация «зелено-белых», которая проведет встречу с фанатами, а также организует конкурс манги, участники которого должны сделать комикс в японском стиле связанный именно с «бетикос».

В рамках усилий по улучшению узнаваемости руководство испанского клуба сотрудничает с местным Токио Верди.

Напомним, ранее сообщалось, что Антони высказался об аренде в Бетис.

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