Мбаппе высказался о возвращении в сборную Франции
Килиан рад иметь возможность снова надеть футболку национальной команды.
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями о возвращении в команду.
По словам Мбаппе, ему приятно находиться в лагере «Les Bleus».
"Счастлив, что имею возможность снова находиться здесь. Я общаюсь почти со всеми игроками, со многими я хорошо дружу.
Приятно снова чувствовать атмосферу национальной команды".
Также Килиан высказался о невероятной форме Усмана Дембеле в текущем году.
"Я всегда считал его хорошим партнером на поле, а тем более сейчас. Он - важная боевая единица.
Если Усман будет играть так же, как за клуб, то мы сможем победить", - резюмировал нападающий.
Напомним, ранее Мбаппе высказался об отношениях с президентом ПСЖ.
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