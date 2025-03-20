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Футбол

Мбаппе высказался о возвращении в сборную Франции

Килиан рад иметь возможность снова надеть футболку национальной команды.
Сегодня, 01:00       Автор: Василий Медвидь

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями о возвращении в команду.

По словам Мбаппе, ему приятно находиться в лагере «Les Bleus».

"Счастлив, что имею возможность снова находиться здесь. Я общаюсь почти со всеми игроками, со многими я хорошо дружу.

Приятно снова чувствовать атмосферу национальной команды".

Также Килиан высказался о невероятной форме Усмана Дембеле в текущем году.

"Я всегда считал его хорошим партнером на поле, а тем более сейчас. Он - важная боевая единица.

Если Усман будет играть так же, как за клуб, то мы сможем победить", - резюмировал нападающий.

Напомним, ранее Мбаппе высказался об отношениях с президентом ПСЖ.

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