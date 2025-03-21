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Забарный: Хочу чаще забивать, тем более за Украину

Илья высказался о забитом мяче в игре против Бельгии.
Сегодня, 11:39       Автор: Василий Медвидь
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А Украина взяла верх над Бельгией.

После поединка Илья Забарный прокомментировал то, что он стал автором одного из забитых мячей.

«Очень рад из-за победы, очень необходимая победа не только для команды, но и для всей страны. Приятно стать автором гола. Я очень-очень стараюсь для этого, потому что хочу отмечаться гораздо чаще, чтобы радовать болельщиков, свою семью и себя. Поэтому в этом матче такой для меня бонус - то, что забил мяч. Нам предстоит еще второй поединок

Я не сделал там что-то невероятное (о забитом голе - прим.). Зинченко очень хорошо отдал. Я хочу отмечаться гораздо больше, тем более в сборной, потому что это то, чего мне не хватает. Верю, что в дальнейшем будет еще больше мячей. Я считал, что передо мной сыграют, но уже видел, что никто не играет, и решил сам», - сказал Забарный в комментарии изданию SportArena.

Напомним, ранее Куртуа прокомментировал поражение в матче против Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

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