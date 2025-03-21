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Футбол

Судаков прокомментировал победу над Бельгией

Полузащитник оставил короткий пост в Instagram.
Сегодня, 12:38       Автор: Василий Войтюк
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков кратко высказался о триумфе над Бельгией.

По словам Судакова, борьба за повышение в дивизион А продолжается.

"Первая из двух нужных побед одержана.

Спасибо за поддержку. Продолжаем бороться", - заявил Георгий.

Напомним, ранее о победе во вчерашнем матче высказался Зинченко.

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