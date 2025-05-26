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Футбол

Ливерпуль навяжет Челси конкуренцию за бомбардира из Бундеслиги

Чемпион Англии нашел усиление атаки в Германии.
Вчера, 17:56       Автор: Антон Федорцив
Юго Экитике / Getty Images
Юго Экитике / Getty Images

Ливерпуль присоединился к гонке за нападающим франкфуртского Айнтрахта. Юго Экитике заинтересовал ряд английских грандов, сообщает инсайдер Саша Тавольери в X.

Конкуренцию "красным" составят столичные Челси и Арсенал. Ведущие клубы обратились к кандидатуре форварда из-за итогов сезона в АПЛ. Выход Ньюкасла в Лигу чемпионов фактически сделал невозможным трансфер Исака.

В кампании 2024/25 Экитике провел 48 матчей за "орлов" во всех турнирах. Воспитанник французского ПСЖ оформил 22 гола и 12 результативных передач. Контракт нападающего с Айнтрахтом действует до лета 2029 года.

Кстати, параллельно Арсенал нацелился на Дьекереша из Спортинга.

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