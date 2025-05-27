Ямаль официально продлил контракт с Барселоной

Нападающий Ламин Ямаль надолго останется в Барселоне. Чемпион Испании объявил о новом контракте с собственным воспитанником, сообщает официальный сайт клуба.

Вундеркинд оставил подпись под соглашением до лета 2031 года. Предыдущий договор вингера был рассчитан до конца кампании 2025/26. Ямаль только что завершил второй полный сезон в рядах "блаугранас".

Статистика нападающего в нынешней кампании – 55 матчей, 18 голов, 25 ассистов. Ямаль приложился к трем трофеям каталонцев. Барса завоевала титул Ла Лиги, а также Кубок и Суперкубок Испании.

Тем временем нападающий Ансу Фати решил оставить Барселону из-за нехватки игровой практики.

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