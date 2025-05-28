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Футбол

Лион Фонсеки оперативно снял трансферный бан ФИФА

Французский гранд погасил "копеечный" долг.
Сегодня, 00:53       Автор: Антон Федорцив
Лион / Getty Images
Лион / Getty Images

ФИФА отменила наложенный на французский Лион трансферный бан. "Ткачи" выплатили задолженность в 2238 евро, сообщает L'Equipe.

Руководящий футбольный орган наказал Лион запретом на регистрацию новых футболистов. Команда Паулу Фонсеки не имела права подписывать новичков в течение трех трансферных окон. Бан должен был действовать до зимы 2027 года.

Долг "ткачей" возник из-за невыплаты процентов за компенсацию по трансферу Амина Сарра. Он перебрался во Францию ​​в январе 2023-го из нидерландского Херенвена.

Тем временем 33 британских клуба оказались под подозрением в финансовых махинациях.

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