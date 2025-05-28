Наполи убежден, что сумеет сохранить Конте

Наполи стремится сохранить главного тренера Антонио Конте, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что под руководством итальянского специалиста неаполитанцы стали чемпионами Италии.

Однако у Конте возник конфликт с руководством, связанный не в последнюю очередь с трансферной политикой клуба.

Тем не менее сегодня Конте провел встречу с Аурелио де Лаурентисом, которая, как сообщается, прошла в позитивном ключе.

Шансы Наполи сохранить Антонио Конте существенно выросли, однако окончательное решение будет принято позднее.

Ранее также сообщалось, что новичок Серии А тоже сменит тренера.

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