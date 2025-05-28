Наполи убежден, что сумеет сохранить Конте
Аурелио де Лаурентис, кажется, переубедил тренера.
Наполи стремится сохранить главного тренера Антонио Конте, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, что под руководством итальянского специалиста неаполитанцы стали чемпионами Италии.
Однако у Конте возник конфликт с руководством, связанный не в последнюю очередь с трансферной политикой клуба.
Тем не менее сегодня Конте провел встречу с Аурелио де Лаурентисом, которая, как сообщается, прошла в позитивном ключе.
Шансы Наполи сохранить Антонио Конте существенно выросли, однако окончательное решение будет принято позднее.
Ранее также сообщалось, что новичок Серии А тоже сменит тренера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!