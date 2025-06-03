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Футбол

Несостоявшийся наследник Шевченко перебрался в Катар

Бывший нападающий итальянского Милана оказался на Ближнем Востоке.
Сегодня, 13:21       Автор: Антон Федорцив
Кшиштоф Пентек / ФК Аль-Духайль
Кшиштоф Пентек / ФК Аль-Духайль

Форвард сборной Польши Кшиштоф Пентек сменил турецкую Суперлигу на катарский чемпионат. Поляк перешел в ряды Аль-Духайля, сообщает официальный сайт клуба.

Истанбул Башакшехир получил за нападающего 10 млн евро. Пентек провел в Турции два сезона. В новой команде он будет выступать под 9-м номером.

Звезда Пентека взошла в сезоне 2018/19, когда он забил 19 мячей за первый круг в итальянском Дженоа. Зимой Милан отдал за него 35 млн в надежде на длительное закрытие позиции центрфорварда. Впрочем, задержался поляк на Сан-Сиро всего на год.

Тем временем Милан оказался под риском потери Рафаэля Леана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Истанбул Башакшехир кшиштоф пентек Аль-Духайль

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