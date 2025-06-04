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Футбол

Челси уменьшил втрое отступные капитана Милана и установил дедлайн

Английский гранд овладел жестким подходом в переговорах.
Вчера, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Итальянский Милан оценил голкипера Майка Меньяна в 30 млн евро. Лондонский Челси готов заплатить 10 млн, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Позиция "синих" связана с контрактной ситуацией француза. Договор Меньяна с "россонери" рассчитан до лета 2026 года. Челси не собирается тратить много при таких условиях и дал Милану время до понедельника на размышления.

Меньян в сезоне 2024/25 сыграл 53 поединка во всех турнирах (59 пропущенных мячей, 15 сухих матчей). В случае перехода на Стэмфорд Бридж, он будет конкурировать за место в основе с Робертом Санчесом и Филипом Йоргенсеном.

Кстати, английский Манчестер Сити согласовал трансфер хавбека Милана Тиджани Рейндерса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан Майк Меньян

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