Челси отдал номер Мудрика другому игроку

Для Михаила не очень хорошие новости.

Официальный сайт Челси сообщил, что лидер команды Коул Палмер перед стартом нового сезона сменит игровой номер на 10-й.

Под новым номером англичанин выступит уже на клубном чемпионате мира, который состоится в июне-июле.

Напомним, что ранее под "десяткой" в Челси играл украинец Михаил Мудрик, который с декабря не выступает из-за положительной допинг пробы.

Стоит отметить, что в статье на сайте Челси никаким образом не упомянули Мудрика.

Ранее сообщалось, что Челси отметил Мудрика маленьким фото на чемпионской картинке в соцсетях/

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