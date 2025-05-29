Челси отметил Мудрика маленьким фото на чемпионской картинке в соцсетях

Накануне английский Челси выиграл Лигу конференций, одолев в финале испанский Реал Бетис.

После победы в социальных сетях клуба традиционно выложили специально подготовленное изображение, рассказывающее о происшедшем.

На этой картинке изобразили и украинского вингера Михаила Мудрика (правее от Коула Палмера).

Напомним, что Мудрик не играет за клуб уже много месяцев из-за того, что все еще не было объявлено официальные результаты по допинг скандалу с участием игрока сборной Украины.

Футболист не присутствовал с командой на награждении трофеем, но отмечал успех вместе со всеми уже за пределами стадиона.

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