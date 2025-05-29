iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси отметил Мудрика маленьким фото на чемпионской картинке в соцсетях

Украинца поместили практически в центр.
Сегодня, 09:54       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Накануне английский Челси выиграл Лигу конференций, одолев в финале испанский Реал Бетис.

После победы в социальных сетях клуба традиционно выложили специально подготовленное изображение, рассказывающее о происшедшем.

На этой картинке изобразили и украинского вингера Михаила Мудрика (правее от Коула Палмера).

Напомним, что Мудрик не играет за клуб уже много месяцев из-за того, что все еще не было объявлено официальные результаты по допинг скандалу с участием игрока сборной Украины.

Футболист не присутствовал с командой на награждении трофеем, но отмечал успех вместе со всеми уже за пределами стадиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

Статьи по теме

Мудрик выложил фото с медалью победителя Лиги конференций Мудрик выложил фото с медалью победителя Лиги конференций
Испанский клуб хочет арендовать Мудрика при одном условии Испанский клуб хочет арендовать Мудрика при одном условии
Мареска высказался о ситуации с допингом Мудрика Мареска высказался о ситуации с допингом Мудрика
Официально: Мудрик остался в заявке Челси на Лигу конференций Официально: Мудрик остался в заявке Челси на Лигу конференций

Видео

Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций
Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи за УПЛ и важнейшее противостояние для Шахтера
просмотров
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Лига конференций11:45
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба
Европа11:25
Реал пытается с помощью Алонсо выиграть гонку за Виртца
Бокс11:05
Кроуфорд заявил, что станет лучшим в истории, если побьет Канело
Европа10:30
Бавария подписала защитника сборной Германии
Лига конференций10:29
Палмер сообщил, что был рад пропустить групповой этап Лиги конференций из-за...Казахстана
Бокс10:07
Украинский боксер: Половина моих проигранных боев - договорняки
Лига конференций09:54
Челси отметил Мудрика маленьким фото на чемпионской картинке в соцсетях
Лига конференций09:25
УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги конференций
Европа09:13
Бывший игрок МЮ возглавил Хаддерсфилд - это его первая тренерская работа
Теннис08:55
Калинина проведет матч второго раунда Ролан Гаррос, она фаворитка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK