Постекоглу заработает на увольнении из Тоттенхэма

Британская пресса узнала размер неустойки за увольнение Ангелоса Постекоглу лондонским Тоттенхэмом. Австралийский специалист получит 5 млн долларов за разрыв контракта, сообщает The Telegraph.

Если руководство "шпор" решится отправить тренера в отставку, то потеряет сразу 8 млн. Постекоглу недавно завоевал с Тоттенхэмом трофей Лиги Европы. За выигранный кубок для него предусмотрен бонус в размере 3 млн "зеленых".

В сезоне 2024/25 "шпоры" финишировали на 17-й строчке в Премьер-лиге. Однако, лондонцы сыграют в Лиге чемпионов 2025/26 благодаря триумфу в Лиге Европы. Контракт Постекоглу с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2027 года.

Тем временем шведский форвард Виктор Дьекереш поменял мнение о переходе в МЮ из лиссабонского Спортинга.

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