Саудовский клуб согласовал трансфер Осимхена

Однако сам форвард пока не согласился на переход.

Аль-Хиляль сумел договориться с Наполи по трансферу Виктора Осимхена, пишет Бен Джейкобс.

Саудовский клуб согласовал с итальянцами переход нигерийского форварда.

Наполи согласился продать Осимхена за 75 млн евро, однако сам форвард пока не договорился с саудовцами.

Несмотря на это Аль-Хиляль уже назначил день медосмотра для нападающего и уверен, что сумеет завершить сделку в течение следующего дня.

Ранее также стало известно, что Челси сделал предложение Боруссии.

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