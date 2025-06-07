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Футбол

Саудовский клуб согласовал трансфер Осимхена

Однако сам форвард пока не согласился на переход.
Вчера, 22:37       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Аль-Хиляль сумел договориться с Наполи по трансферу Виктора Осимхена, пишет Бен Джейкобс.

Саудовский клуб согласовал с итальянцами переход нигерийского форварда.

Наполи согласился продать Осимхена за 75 млн евро, однако сам форвард пока не договорился с саудовцами.

Несмотря на это Аль-Хиляль уже назначил день медосмотра для нападающего и уверен, что сумеет завершить сделку в течение следующего дня.

Ранее также стало известно, что Челси сделал предложение Боруссии.

 

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