Очередной кандидат отказался возглавить сборную Италии

Итальянская федерация футбола продолжает поиски нового вождя "Скуадры Адзурры". Стефано Пиоли отказался от должности главного тренера сборной Италии, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Специалист в скором времени вернется в Фиорентину. Пиоли ранее дал принципиальное согласие на сотрудничество с флорентийцами и решил не менять позицию. Он стал вторым отказавшим федерации тренером после Клаудио Раньери.

Теперь функционеры якобы сосредоточятся на кандидатурах чемпионов мира-2006. Следующего наставника национальной команды будут выбирать из числа Фабио Каннаваро, Дженнаро Гаттузо и Даниэле Де Росси. Все они безработные.

К слову, туринский Ювентус оставил главным тренером Игора Тудора.

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