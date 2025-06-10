iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Очередной кандидат отказался возглавить сборную Италии

Опытные специалисты не пылают желанием работать с национальной командой.
Сегодня, 16:50       Автор: Антон Федорцив
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Итальянская федерация футбола продолжает поиски нового вождя "Скуадры Адзурры". Стефано Пиоли отказался от должности главного тренера сборной Италии, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Специалист в скором времени вернется в Фиорентину. Пиоли ранее дал принципиальное согласие на сотрудничество с флорентийцами и решил не менять позицию. Он стал вторым отказавшим федерации тренером после Клаудио Раньери.

Теперь функционеры якобы сосредоточятся на кандидатурах чемпионов мира-2006. Следующего наставника национальной команды будут выбирать из числа Фабио Каннаваро, Дженнаро Гаттузо и Даниэле Де Росси. Все они безработные.

К слову, туринский Ювентус оставил главным тренером Игора Тудора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии Стефано Пиоли

Статьи по теме

Спаситель Ромы согласился возглавить сборную Италии Спаситель Ромы согласился возглавить сборную Италии
Норвегия неожиданно разгромила сборную Италии в отборе к ЧМ-2026 Норвегия неожиданно разгромила сборную Италии в отборе к ЧМ-2026
Пиоли может покинуть Ан-Наср из-за конфликта с Роналду Пиоли может покинуть Ан-Наср из-за конфликта с Роналду
Германия одержала волевую победу над Италией, Дания одолела Португалию Германия одержала волевую победу над Италией, Дания одолела Португалию

Видео

Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов
Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Новой Зеландией в товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

НХЛ19:23
Защитник Монреаля стал новичком сезона НХЛ
Украина18:58
Ворскла завоевала Кубок Украины среди женских команд
Европа18:30
Гвардиола взял под крыло двух ассистентов многолетнего конкурента
Европа17:53
Бавария представила основную форму на новый сезон
Формула 117:26
Чемпион Индикар самоустранился от перехода в Формулу-1
Европа16:50
Очередной кандидат отказался возглавить сборную Италии
Европа16:40
Лидер Милана ведет переговоры с испанским грандом
Европа16:21
Боруссия Д объявила о переходе Беллингема-младшего
Формула 115:58
Юниор Ред Булл досрочно получил суперлицензию
Киберспорт15:30
Украинский киберспортсмен выиграл крупный турнир в Hearthstone
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK