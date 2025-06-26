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Футбол

Арсенал добавил в шорт-лист звезду Кристал Пэлас

Эберечи Эзе заинтересовал "канониров".
Сегодня, 19:10       Автор: Андрей Безуглый
Эберечи Эзе / Getty Images
Эберечи Эзе / Getty Images

Арсенал рассматривает трансфер Эберечи Езе, утвеждает Бен Джейкобс.

Журналист утверждает, что "канониры" добавили в свой шорт-лист вингера Кристал Пэлас.

Ключевой целью для Арсенала все еще является форвард, однако Артета в целом хотел бы увеличить обойму в атакующей линии. Напомним, что у Эзе в контракте есть пункт об оступных в размере 68 млн евро. 

Арсенал все еще сохраняет интерес к Родриго, однако бразилец намерен сначала обсудить свое будущее с Алонсо, а затем уже принимать решение. Реал же готов продать игрока за 90 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль может потерять защитника свободным агентом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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