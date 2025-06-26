iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Валенсия сумела профинсировать строительство нового стадиона

Клуб провернул одну из крупнейших сделок в испанском футболе.
Вчера, 23:05       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Валенсия сумела провернуть очень большую сделку по финансированию строительства нового стадиона, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что строительство Ноу Местальи началось еще в 2007 году, но вскоре работы были остановлены из-за недостатка финансирования.

Несколько последних месяцев клуб работал над одной из самых больших финансовых сделок в испанском футболе. В итоге Валенсия получила 322 млн евро.

Ноу Месталья станет ультрасовременной ареной на 70 тысяч мест, а по обещаниям клуба стадион станет и вовсе круглогодичным развлекательным центром.

Ранее также сообщалось, что Барселоне не удалось переманить лидера ПСВ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия

Статьи по теме

Ливерпуль готов во второй раз отложить трансфер звезды Евро-2024 Ливерпуль готов во второй раз отложить трансфер звезды Евро-2024
Вратарь Валенсии рассказал, что Винисиус проиграл ему пари Вратарь Валенсии рассказал, что Винисиус проиграл ему пари
Валенсия на последних минутах сенсационно обыграла Реал Валенсия на последних минутах сенсационно обыграла Реал
Лунин тренировался в общей группе и попал в заявку Реала на ближайший матч Лунин тренировался в общей группе и попал в заявку Реала на ближайший матч

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус – Манчестер Сити, Зальцбург – Реал Мадрид
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Манчестер Юнайтед согласовал трансфер лидера Брентфорда
Другие страны00:15
Клубный чемпионат мира-2025: Манчестер Сити разгромил Ювентус и вышел с первого места в группе
Другие страны00:06
Аль-Айн одержал утешительную победу над Видадом
Вчера, 23:57
Футбол23:57
Манчестер Сити легко разгромил Ювентус, укрепив лидерство в группе
Европа23:43
Молодежку сборной Германии обвинили в краже пивных кружек
ММА23:29
Экс-претендент на титул UFC грезит боем против легендарного рестлера
Европа23:05
Валенсия сумела профинсировать строительство нового стадиона
Европа22:52
Бавария согласовала договор с лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025
Европа22:18
Нидерландский гранд сумел сохранить своего игрока несмотря на интерес Барселоны
НБА22:11
Звезда Лейкерс отказался продлевать контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK