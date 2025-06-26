Валенсия сумела профинсировать строительство нового стадиона

Клуб провернул одну из крупнейших сделок в испанском футболе.

Валенсия сумела провернуть очень большую сделку по финансированию строительства нового стадиона, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что строительство Ноу Местальи началось еще в 2007 году, но вскоре работы были остановлены из-за недостатка финансирования.

Несколько последних месяцев клуб работал над одной из самых больших финансовых сделок в испанском футболе. В итоге Валенсия получила 322 млн евро.

Ноу Месталья станет ультрасовременной ареной на 70 тысяч мест, а по обещаниям клуба стадион станет и вовсе круглогодичным развлекательным центром.

Ранее также сообщалось, что Барселоне не удалось переманить лидера ПСВ.

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