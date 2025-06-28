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Футбол

Бавария пыталась перехватить трансферную цель Челси

Мюнхенцы до последнего боролись за Джейми Гиттенса.
Вчера, 23:07       Автор: Василий Медвидь
Джейми Гиттенс / Getty Images
Джейми Гиттенс / Getty Images

Мюнхенская Бавария хотела перехватить у Челси Джейми Гиттенса. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Инсайдер заявил, что «красные» боролись до последнего за игрока, поскольку им нужен вингер и они осознают, что на рынке осталось не так много вариантов.

Мюнхенцы были готовы заплатить очень серьезные деньги за англичанина, но он хотел вернуться на родину, поэтому выбрал именно Челси.

Напомним, ранее стало известно, что Штуттгарт требует невероятную сумму за своего лидера в Баварии.

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