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Футбол

Одноклубник Забарного продлил контракт с клубом

Энтойн Семеньо решил остаться с "вишнями".
Сегодня, 22:30
Энтойн Семеньо / Getty Images
Энтойн Семеньо / Getty Images

Вингер Борнмута Энтойн Семеньо решил остаться в стане "вишен".

Клуб объявил, что ганский нападающий продлил контракт до 2030 года.

Напомним, что 25-летний входит в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма.

Однако теперь Борнмут сможет вести переговоры с позиции силы, а потому Семеньо вряд ли покинет клуб этим летом.

Вингер присоединился к команде в 2023 году, перейдя из Бристоля за 10 млн евро, сейчас его оценочная стоимость - 40 млн.

Ранее также сообщалось, что новичок АПЛ оформил рекордный трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут

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