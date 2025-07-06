Прорывной воспитанник Арсенала может покинуть клуб

Нападающий Арсенала Итан Нванери может покинуть родной клуб, пишет Sports Illustrated.

Напомним, что в прошлом сезоне два воспитанника Арсенала Итан Нванери и Майлз Льюис-Скелли стали большими открытиями для английского футбола.

И если последний вскоре подписал с "канонирами" долгосрочный контракт, то ситуация с Нванери сложнее.

Игроку лишь в марте исполнилось 18 лет, потому раньше Арсенал не мог предложить ему полноценный контракт. А сейчас Итан требует от клуба гарантий, так как опасается за свое игровое время с учетом новых и предстоящих трансферов клуба.

Как утверждается, в первую очередь Нванери хотел бы остаться в Арсенале. Однако если клуб не гарантирует ему стабильное время, он готов рассмотреть предложения других команд. На текущий момент явный интерес проявляет только Челси.

Ранее также "канониры" подписали игрока сборной Испании.

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