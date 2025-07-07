Галатасарай решил попробовать выкупить Осимхена
Турецкий гранд послал первое официальное предложение.
Галатасарай попробует выкупить Виктора Осимхена, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, что именно в турецком гранде форвард провел предыдущий сезон, выступая на правах аренды.
Теперь же Галатасарай решил полностью выкупить Осимхена и отправил Наполи предложение в размере 50 млн евро плюс бонусы.
Неаполитанцы, вероятно, отклонят предложение, так как рассчитывают получить. Аль-Хиляль готов заплатить итальянскому клубу 75 млн евро.
При этом сам Осимхен предпочел бы перебраться в Турцию, а также не хочет вести переговоры с саудовским клубом.
Ранее также сообщалось, что со своим будущим определился и форвард Манчестер Юнайтед.
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