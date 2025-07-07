Галатасарай решил попробовать выкупить Осимхена

Галатасарай попробует выкупить Виктора Осимхена, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что именно в турецком гранде форвард провел предыдущий сезон, выступая на правах аренды.

Теперь же Галатасарай решил полностью выкупить Осимхена и отправил Наполи предложение в размере 50 млн евро плюс бонусы.

Неаполитанцы, вероятно, отклонят предложение, так как рассчитывают получить. Аль-Хиляль готов заплатить итальянскому клубу 75 млн евро.

При этом сам Осимхен предпочел бы перебраться в Турцию, а также не хочет вести переговоры с саудовским клубом.

Ранее также сообщалось, что со своим будущим определился и форвард Манчестер Юнайтед.

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