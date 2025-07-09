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Футбол

Лион узнал приговор по апелляции на исключение из Лиги 1

Французский гранд был понижен в классе.
Сегодня, 17:25       Автор: Антон Федорцив
Лион / Getty Images
Лион / Getty Images

Французский Лион сохранил место в Лиге 1. Национальная дирекция контроля и управления футбольных клубов Франции удовлетворила апелляцию "ткачей", сообщает официальный сайт клуба.

"Сегодняшнее решение станет первым шагом к возобновлению доверия к Лиону. Теперь мы можем сосредоточить наше внимание на спортивных целях, полноценно готовясь к новому сезону", – говорится в заявлении.

Лион отправили в Лигу 2 из-за финансовых нарушений. По итогам финансового года долги "ткачей" пересекли рубеж в 500 млн евро. Теперь внешние инспекторы будут контролировать зарплатный фонд и трансферные расходы гранда.

Тем временем французский ПСЖ организовал для фанатов бесплатную поездку на решающие поединки Клубного ЧМ-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Лига 1

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