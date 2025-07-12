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Футбол

Фиорентина официально вернула бывшего тренера

Чемпион Италии 2021/22 вернулся в Серию A.
Сегодня, 13:45       Автор: Антон Федорцив
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Итальянская Фиорентина подтвердила назначение экс-защитника наставником команды. На тренерский мостик "фиалок" взошел Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба.

Именитый специалист второй раз вернулся на Артемио Франки. В 1989-1995 гг. он защищал цвета Фиорентины как футболист, а в 2017-2019 гг. тренировал флорентийцев. Пиоли подписал с "фиалками" 3-летний контракт.

В тренерский штаб нового наставника вошли 12 человек. В частности, роль технического ассистента досталась сыну тренера – Джанмарко Пиоли. Они вместе работали в миланском Интере, Милане, аравийском Ан-Насре и той же Фиорентине.

Тем временем аргентинец Алехандро Гомес присоединился к Падове из итальянской Серии B.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина Стефано Пиоли

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