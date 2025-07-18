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Футбол

Милан продал своего вратаря и сразу подписал ему замену

"Россонери" произвели изменения на позиции голкипера.
Сегодня, 16:28       Автор: Василий Медвидь

Итальянский Милан осуществил трансфер на выход и трансфер на вход на позицию вратаря.

Как сообщает пресс-служба «россонери», клуб покинул Марко Спортьелло. 33-летний вратарь стал игроком Аталанты за сумму в 1,3 млн евро.

На замену Спортьелло подписали Пьетро Тераччано, который ранее защищал цвета Фиорентины. 35-летний итальянец пополнил ряды Милана на правах свободного агента.

Тераччано будет выступать под 1-м номером. Контракт с игроком подписан по схеме 1+1.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан представил Модрича как новичка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фиорентина аталанта Пьетро Тераччано Марко Спортьелло

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