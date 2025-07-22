Милан согласовал трансфер преемника Тео Эрнандеса

Милан определился с заменой проданному в Аль-Хиляль Тео Эрнандесу на позиции левого защитника.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "россонери" согласовали с Брайтоном переход представителя клуба АПЛ Первиса Эступиньяна.

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По информации источника, Милан заплатит за 27-летнего эквадорского защитника 17 миллионов евро. Также английский клуб сможет получить еще два миллиона евро в виде бонусов.

В минувшем сезоне Эступиньян провел в составе Брайтона во всех турнирах 36 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Милан продал своего вратаря и сразу подписал ему замену.

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