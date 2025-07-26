Интер подготовил новый контракт для своего полузащитника

Миланский Интер намерен продолжить сотрудничество с полузащитником Давиде Фраттези.

Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" и 25-летний футболист близки к подписанию нового соглашения, которое будет рассчитано до лета 2030 года.

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По условиям контракта заработная плата итальянского хавбека будет составлять 3,4 миллиона евро за сезон.

Действующий договор игрока рассчитан до июня 2028 года.

В прошлом сезоне Фраттези провел в составе Интера во всех турнирах 47 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Интер настроен подписать лидера Аталанты.

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