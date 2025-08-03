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Футбол

Лейпциг отклонил многомиллионное предложение Ньюкасла по своему форварду

"Красные быки" желают лучших условий сделки и ждут хода другого претендента на Беньямина Шешко.
Сегодня, 10:32       Автор: Игорь Мищук
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Лейпциг отклонил предложение Ньюкасла о переходе нападающего Беньямина Шешко в размере 75 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "красных быков" удовлетворила фиксированная сумма за 22-летнего футболиста, но не размер компенсации в целом. Лейпциг не устроили бонусы и структура выплат, а также немецкий клуб рассчитывает получить процент от дальнейшей перепродажи игрока.

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Кроме того, в подписании Шешко заинтересован Манчестер Юнайтед, но официального предложения от этого клуба пока не поступало, хотя манкунианцы общались с Лейпцигом и футболистом по поводу трансфера.

Немецкий клуб хочет дождаться предложения от МЮ, чтобы создать конкуренцию между претендентами на нападающего.

Отмечается, что сам словенский форвард пока не определился, в каком клубе собирается продолжить карьеру, несмотря на сообщения о том, что он якобы отдает предпочтение Ньюкаслу и ранее согласовал условия личного контракта.

В минувшем сезоне Шешко провел за Лейпциг во всех турнирах 45 матчей, отличившись 21 голом и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что руководство Манчестер Юнайтед не может определиться с кандидатурой форварда.

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