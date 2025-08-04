Арсенал показал комплект формы в честь легендарной арены

Лондонский Арсенал красиво напомнил о Хайбери. "Канониры" презентовали альтернативный вариант формы на предстоящий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Английский гранд решил обыграть 20-летие прощания со старой домашней ареной. Именно Хайбери вдохновил дизайн третьего комплекта. В частности, графические элементы на футболках кремового цвета отражают фасады стадиона.

built like Highbury ❤️

twenty years of legacy ✨⁰

Arsenal 25/26 third jersey, available now.

👉👉 https://t.co/pmeUUbpOBb pic.twitter.com/YaNX2vDbPb — adidas Football (@adidasfootball) August 4, 2025

Арсенал выступал на Хайбери в 1913–2006 гг. Последний на этот момент титул АПЛ "канониры" завоевали именно на исторической арене (2003/04). Сейчас на месте стадиона построен жилой комплекс.

Напомним, лондонский Тоттенхэм положил глаз на форварда Арсенала Габриэля Жезуса.

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