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Футбол

Рома сделала предложение по вингеру Шахтера, но получила отказ

"Горняков" не устроил размер компенсации за Эгиналду.
Сегодня, 11:31       Автор: Игорь Мищук
Эгиналду / Getty Images
Эгиналду / Getty Images

Рома рассматривает возможность подписания бразильского вингера Шахтера Эгиналду.

Как утверждает TMW, римский клуб уже делал первый запрос по поводу трансфера 20-летнего футболиста, но предложение "джаллоросси" было отклонено, поскольку оно составляло менее 15 миллионов евро.

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Предполагается, что "горняки" намерены получить за своего игрока не менее 20 миллионов евро.

Ранее интерес к бразильскому вингеру в Италии также приписывали другому представителю Серии А - Болонье.

Напомним, что Эгиналду присоединился к Шахтеру летом 2023 года, перейдя из Васко да Гамы. Всего в составе украинской команды бразилец провел за это время 60 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома подписала защитника молодежной сборной Италии.

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