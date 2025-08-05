Рома сделала предложение по вингеру Шахтера, но получила отказ
Рома рассматривает возможность подписания бразильского вингера Шахтера Эгиналду.
Как утверждает TMW, римский клуб уже делал первый запрос по поводу трансфера 20-летнего футболиста, но предложение "джаллоросси" было отклонено, поскольку оно составляло менее 15 миллионов евро.
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Предполагается, что "горняки" намерены получить за своего игрока не менее 20 миллионов евро.
Ранее интерес к бразильскому вингеру в Италии также приписывали другому представителю Серии А - Болонье.
Напомним, что Эгиналду присоединился к Шахтеру летом 2023 года, перейдя из Васко да Гамы. Всего в составе украинской команды бразилец провел за это время 60 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и 11 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Рома подписала защитника молодежной сборной Италии.
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