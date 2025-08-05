Рома сделала предложение по вингеру Шахтера, но получила отказ

"Горняков" не устроил размер компенсации за Эгиналду.

Рома рассматривает возможность подписания бразильского вингера Шахтера Эгиналду.

Как утверждает TMW, римский клуб уже делал первый запрос по поводу трансфера 20-летнего футболиста, но предложение "джаллоросси" было отклонено, поскольку оно составляло менее 15 миллионов евро.

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Предполагается, что "горняки" намерены получить за своего игрока не менее 20 миллионов евро.

Ранее интерес к бразильскому вингеру в Италии также приписывали другому представителю Серии А - Болонье.

Напомним, что Эгиналду присоединился к Шахтеру летом 2023 года, перейдя из Васко да Гамы. Всего в составе украинской команды бразилец провел за это время 60 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома подписала защитника молодежной сборной Италии.

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