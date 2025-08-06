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Футбол

Немецкий клуб договорился о переходе легионера Шахтера

Гиорги Гочолеишвили продолжит карьеру в Бундеслиге.
Сегодня, 17:38       Автор: Игорь Мищук
Гиорги Гочолеишвили / Getty Images
Гиорги Гочолеишвили / Getty Images

Вернувшийся по итогам минувшего сезона в Бундеслигу Гамбург согласовал с Шахтером переход защитника "горняков" Гиорги Гочолеишвили.

Как сообщает Geo Team, 24-летний грузинский футболист пополнит состав немецкой команды на правах аренды с возможностью выкупа.

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По информации источника, игрок уже отправился в Германию, где на сегодня у него запланирован медицинский осмотр в новом клубе.

Действующий контракт защитника с Шахтером рассчитан до декабря 2027 года.

Минувший сезон Гочолеишвили провел в аренде в Копенгагене. В составе датской команды он сыграл 33 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

Ранее защитник Шахтера рассказал о влиянии Дарио Срны на его развитие.

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