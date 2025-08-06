Немецкий клуб договорился о переходе легионера Шахтера
Вернувшийся по итогам минувшего сезона в Бундеслигу Гамбург согласовал с Шахтером переход защитника "горняков" Гиорги Гочолеишвили.
Как сообщает Geo Team, 24-летний грузинский футболист пополнит состав немецкой команды на правах аренды с возможностью выкупа.
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По информации источника, игрок уже отправился в Германию, где на сегодня у него запланирован медицинский осмотр в новом клубе.
Действующий контракт защитника с Шахтером рассчитан до декабря 2027 года.
Минувший сезон Гочолеишвили провел в аренде в Копенгагене. В составе датской команды он сыграл 33 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.
Ранее защитник Шахтера рассказал о влиянии Дарио Срны на его развитие.
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