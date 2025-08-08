Российские клубы получили от УЕФА более 10 миллионов евро платежей солидарности с 2022 года

В то же время пять представителей Украины остались без аналогичных выплат.

УЕФА выплатил российским футбольным клубам более 10,8 миллиона евро в рамках так называемых платежей солидарности с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Эти средства от Европейского футбольного союза предназначаются для команд, которые не участвуют в еврокубках, чтобы способствовать поддержанию конкурентного баланса в национальных чемпионатах.

Как пишет The Guardian, с момента российского вторжения в Украину выплаты для представителей страны-агрессора продолжались, несмотря на отстранение всех российских клубов и сборных от участия в международных турнирах.

Так, по информации издания, в сезоне-2022/23 российский футбольный союз получил от УЕФА 3,305 миллиона евро, в 2023/24 - 3,381 миллиона, а в 2024/25 - 4,224 миллиона. В сезоне-2021/22 эта сумма составила 6,209 миллиона евро. Эти средства местная футбольная федерация должна распределить между своими клубами.

В то же время пять украинских клубов 27 июля обратились к президенту УЕФА Александеру Чеферину с жалобой на задержку аналогичных платежей солидарности за сезоны 2023/24 и 2024/25. Речь идет об одесских Черноморце и Реал Фарме, Металлурге Запорожье, Фениксе-Мариуполе и харьковском Металлисте 1925.

В УЕФА в свою очередь сообщили, что "препятствием для вышеупомянутых платежей являются определенные совершенно непонятные требования банка в Швейцарии, которые якобы касаются географического расположения футбольных клубов в "зоне боевых действий".

"Мы не получили никакой более подробной информации или какого-либо юридического обоснования этих ограничений на платежи. Формулировка, которая используется в отношении "зоны военных действий", для нас абсолютно непонятна и не соответствует действительности".

"Зона военных действий, а точнее зона военной агрессии России, это не какой-то конкретный регион нашей страны, а вся Украина", - объясняют ситуацию представители украинских клубов.

Также авторы обращения к Чеферину отметили в письме: "Многие преданные украинские футбольные болельщики ушли на фронт с первых дней агрессии, многие из них, к сожалению, никогда не смогут снова поддержать свои команды на стадионе, умерши с именами своих любимых людей и названием своей любимой команды на устах".

"Поэтому в это сложное для нашей страны время любая дополнительная финансовая помощь и поддержка, безусловно, поможет клубам облегчить бремя финансовых расходов, которые, как уже отмечалось выше, из-за обстоятельств военной агрессии не могут быть компенсированы возможными доходами".

Изначально в УЕФА заявили, что предоставят заявление с объяснением платежей, но потом не дали никакого ответа.

