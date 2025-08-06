УАФ призвала сообщество не допустить проведения матчей с российскими командами

Украина отреагировала на действия других государств, которые соглашаются играть с представителями страны-террориста.

Украинская ассоциация футбола обратилась с официальным письмом к ФИФА, АФК, УЕФА и Иорданской футбольной ассоциации относительно фактов участия российских команд в международных товарищеских матчах, а также запланированного поединка между мужскими национальными сборными Иордании и рф, который должен состояться 4 сентября 2025 года в москве.

В письме акцентируется на запрете, введенном ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года, что касается участия российских команд в международных соревнованиях.

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"Решение, принятое Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА в первые дни полномасштабного военного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, которым предусматривается запрет участия российских национальных сборных команд и клубов в международных соревнованиях под эгидой ФИФА или УЕФА, которое должно поддерживаться всеми членами Мирового футбольного сообщества, и до сих пор справедливо остается действующим. Впрочем, по информации из открытых источников, по определенным причинам Иорданская футбольная ассоциация в этом году приглашала команды из россии для участия в товарищеских матчах, а также недавно объявила о намерении приехать в Москву на матч мужских национальных сборных, запланированный на 4 сентября 2025 года.

Выше говорится о товарищеском матче между национальной сборной Иордании и российским клубом зенит (санкт-петербург), о проведении на стадионе Abdullah Bin Khalifa в Катаре которого было сообщено 21 января 2025 года, а также о матче между женскими национальными сборными россии и Иордании, состоявшимся 26 февраля 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако запланированный матч мужских национальных команд на территории государства-террориста превосходит все вышеупомянутое.

Будучи частью Всемирной футбольной семьи и представляя украинский народ, мы этим письмом обращаем ваше внимание на то, что жестокая захватническая война ДО СИХ ПОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ, и россияне ежедневно убивают десятки гражданских украинцев, в частности детей, в городах и селах по всей нашей стране - при этом, оставаясь безнаказанными. Поддержка российского футбола путем участия в матчах с командами из страны-агрессорки напрямую противоречит единой позиции мирового футбольного сообщества по отношению к человеческим ценностям и солидарности, а также игнорирует упомянутый запрет руководящих органов футбола на участие всех российских команд в международной футбольной среде.

В связи с этим мы с уважением призываем ФИФА, АФК и наших коллег из Иорданской футбольной ассоциации принять к сведению наше обращение и принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего участия любых команд из государства-агрессора в международных матчах, поскольку это является грубым нарушением единой позиции футбольной семьи и глобальной стремления к миру человека.

Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество", - говорится в письме УАФ.

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