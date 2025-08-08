iSport.ua
Футбол

Гранд Серии А попытается вернуть в Италию полузащитника Ньюкасла

Ювентус стремится усилить состав экс-игроком Милана Сандро Тонали.
Сегодня, 15:59       Автор: Игорь Мищук
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Туринский Ювентус рассматривает возможность подписания основного полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали.

Несмотря на сложность осуществления подобного трансфера, "бьянконери" попытаются использовать разные способы, чтобы договориться с английским клубом.

Читай также: Ювентус готовится вернуть вице-чемпиона мира

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Ювентус готов предложить в обмен на 25-летнего итальянского хавбека нападающего Душана Влаховича, воспользовавшись тем, что Ньюкасл сейчас занят поисками нового форварда. Ключевой нападающий "сорок" Александер Исак требует продать его в Ливерпуль, а попытки подписать Беньямина Шешко или Дарвина Нуньеса завершились неудачей, поскольку первый близок к переходу в Манчестер Юнайтед, а второй - в Аль-Хиляль.

Также "бьянконери" могут включить в сделку по Тонали Дугласа Луиса или Николо Савону с доплатой.

Напомним, что Ньюкасл купил Тонали у Милана летом 2023 года. Отбыв дисквалификацию за футбольные ставки, полузащитник вернулся на поле в начале прошлого сезона и провел за "сорок" 45 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус нацелился на капитана Спортинга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус трансферы ньюкасл Сандро Тонали

