Ньюкасл согласовал контракт с защитником Милана

Защитник Милана Малик Тшау может продолжить карьеру в Ньюкасле.

Как сообщает журналист Николо Скира, английский клуб уже согласовал условия личного контракта с 24-летним футболистом, который готов покинуть состав "россонери".

Соглашение будет рассчитано до 2030 года, а заработная плата игрока составит четыре миллиона евро за сезон.

Сейчас стороны ведут переговоры о сумме трансфера, а итальянский клуб хочет получить за немецкого защитника 35-40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тшау провел за Милан во всех турнирах 31 матч, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Милан намерен арендовать форварда Манчестер Юнайтед.

