iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл согласовал контракт с защитником Милана

Английский клуб собирается подписать Малика Тшау.
Сегодня, 15:48       Автор: Игорь Мищук
Малик Тшау / Getty Images
Малик Тшау / Getty Images

Защитник Милана Малик Тшау может продолжить карьеру в Ньюкасле.

Как сообщает журналист Николо Скира, английский клуб уже согласовал условия личного контракта с 24-летним футболистом, который готов покинуть состав "россонери".

Читай также: Ньюкасл определил следующую цель после провала с Шешко

Соглашение будет рассчитано до 2030 года, а заработная плата игрока составит четыре миллиона евро за сезон.

Сейчас стороны ведут переговоры о сумме трансфера, а итальянский клуб хочет получить за немецкого защитника 35-40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тшау провел за Милан во всех турнирах 31 матч, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Милан намерен арендовать форварда Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан ньюкасл

Статьи по теме

Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко
Милан после неудачи с Нуньесом нацелился на еще один трансферный провал клуба АПЛ Милан после неудачи с Нуньесом нацелился на еще один трансферный провал клуба АПЛ
Ньюкасл проявил интерес к чемпиону Олимпиады-2024 Ньюкасл проявил интерес к чемпиону Олимпиады-2024
ПСЖ окончательно согласовал трансфер Забарного ПСЖ окончательно согласовал трансфер Забарного

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Сборные19:29
Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027
Европа19:26
Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель
Теннис19:10
Костюк уничтожила соперницу в стартовом матче на турнире в Цинциннати
Европа18:57
Французские СМИ раскрыли зарплату Забарного в ПСЖ
Европа18:42
Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко
Европа18:28
Ньюкасл договорился о трансфере защитника итальянского топ-клуба
Украина17:55
УПЛ: Кривбасс одержал победу над Металлистом 1925, ЛНЗ переиграл Эпицентр
Европа17:47
Миколенко травмировался в последнем матче предсезонной подготовки
Европа17:33
Борнмут быстро нашел замену Забарному
Украина17:28
ЛНЗ одержал домашнюю победу над Эпицентром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK