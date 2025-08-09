iSport.ua
Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко

Лондонский клуб пытается избавиться от украинского защитника.
Сегодня, 18:42       Автор: Игорь Мищук
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Лондонский Арсенал собирается во время летнего трансферного окна распрощаться с украинским защитником Александром Зинченко.

Как сообщает Tuttonapoli со ссылкой на Il Mattino, "канониры" предложили 28-летнего футболиста действующему чемпиону Италии Наполи.

Читай также: Наполи отпустил нападающего в середняк Серии A

Изначально лондонский клуб оценил Зинченко в 10 миллионов фунтов стерлингов (около 11,5 миллионов евро), но не получил ни одного предложения по игроку. Причиной тому считается высокая заработная плата футболиста.

Теперь же, по информации источника, "канониры" готовы отпустить украинца в Неаполь бесплатно, учитывая, что у него остался всего год по контракту.

В минувшем сезоне Зинченко провел за Арсенал во всех турнирах 23 матча, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Арсенал определился с заменой для Зинченко.

