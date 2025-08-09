Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко

Лондонский Арсенал собирается во время летнего трансферного окна распрощаться с украинским защитником Александром Зинченко.

Как сообщает Tuttonapoli со ссылкой на Il Mattino, "канониры" предложили 28-летнего футболиста действующему чемпиону Италии Наполи.

Изначально лондонский клуб оценил Зинченко в 10 миллионов фунтов стерлингов (около 11,5 миллионов евро), но не получил ни одного предложения по игроку. Причиной тому считается высокая заработная плата футболиста.

Теперь же, по информации источника, "канониры" готовы отпустить украинца в Неаполь бесплатно, учитывая, что у него остался всего год по контракту.

В минувшем сезоне Зинченко провел за Арсенал во всех турнирах 23 матча, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

