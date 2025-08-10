Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Действующий чемпион Италии Наполи провел товарищеский матч против Жироны, в составе которой сыграли украинские исполнители Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Партенопейцы одержали победу в спарринге со счетом 3:2, а все голы в поединке были забиты еще до перерыва.

Уже в начале встречи звездный новичок итальянской команды Кевин Де Брюйне навесил с углового, а Джованни Ди Лоренцо головой переправил мяч в ворота. А после бельгийский полузащитник начал забивать сам, оформив дубль. Сначала Де Брюйне успешно пробил из района одиннадцатиметровой отметки, а вскоре прошил защиту и голкипера мощным ударом из пределов штрафной.

Все же Жироне удалось отквитать два гола усилиями Кристиана Стуани, который также отличился дублем. На 34-й минуте уругвайский форвард сократил отставание, а под конец тайма точно пробил в касание после передачи с левого фланга от Цыганкова.

Во второй половине встречи на 64-й минуте в игру вступил украинский голкипер Крапивцов, заменив Пауло Гассанигу, и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Наполи - Жирона 3:2

Голы: Ди Лоренцо, 4, Де Брюйне, 16, 23 - Стуани, 34, 42

Ранее сообщалось, что гол украинского полузащитника Руслана Малиновского помог Дженоа избежать поражения в спарринге.

