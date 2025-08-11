Сын легенды Динамо забил дебютный гол в УПЛ

В заключительном матче 2-го тура УПЛ Заря встречается с Кудровкой

На 22-й минуте поединка был открыт счет. Автором мяча стал сын Олега Саленко, Роман Саленко.

Для полузащитника Зари, который арендован у Динамо, этот гол стал дебютным в УПЛ.

Отметим, что ранее сообщалось о переходе сына другой легенды Динамо в Кудривку.

Стоит сказать, что на момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 1:0 в пользу Зари.

