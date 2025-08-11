iSport.ua
Сын легенды Динамо перебрался к новичку УПЛ

Алексей Гусев на сайте лиги числится игроком Кудривки.
Сегодня, 17:22       Автор: Василий Медвидь
Алексей Гусев / FC Dynamo Kyiv
Алексей Гусев / FC Dynamo Kyiv

Сын легенды киевского Динамо и ассистента Александра Шовковского, Олега Гусева, Алексей Гусев сменил клубную прописку.

Защитник стал футболистом Кудривки. Об этом стало известно из данных на сайте УПЛ.

О переходе Гусева-младшего еще не объявил ни один из клубов, который к нему привлечен, поэтому детали трансфера неизвестны.

В прошлом сезоне Алексей выступал за Зарю и Металлист 1925, проведя 8 матчей и не отличившись результативными действиями.

Сегодня, 11 августа, Кудривка должна встретиться с Зарей.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер может продать своего легионера средняку АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ динамо Алексей Гусев Кудривка

