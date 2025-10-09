Винисиус публично извинился за измену: Я нашел замечательную партнершу, но разочаровал ее

Форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор запостил "сторис" в Instagram, в котором принес извинения некой девушке по имени Вирджиния.

Речь идет о Вириджинии Фонсеке - бразильской инфлюэнсерке, с которой он по слухам встречался в последнее время. Но, похоже, у пары случились разногласия по вине футболиста.

"Мы все переживаем моменты, которые заставляют нас задуматься и развиваться. Недавно я почувствовал ситуацию, заставившую меня заглянуть внутрь, распознать отношение, которое не отражает, кем я хочу быть, и какие отношения я хочу построить".

Вирджиния – удивительная женщина, прекрасная мать и та, к кому я имею огромное расположение и уважение. С момента нашего знакомства она неоднократно приезжала в Мадрид, чтобы увидеть меня, оставляя свои дела, обязательства и жизнь, чтобы быть со мной. Я встретил замечательную маму, невероятного партнера.

"Хотя официально мы еще не были парой, но была искренняя связь. Мне не стыдно признать, что я пренебрег, я ответил не лучшим образом, и я ее разочаровал. Итак, хочу извиниться публично, с открытым сердцем, потому что понял, что настоящие отношения существуют только тогда, когда есть уважение, доверие и прозрачность.Сейчас я очень хочу "обнулить" все. Ни лжи, ни ссор, ни масок. С большой любовью, заботой и уважением.

Кроме того, другая бразильская модель рассказала, как Винисиус "добывался" от нее эротических фото и видео, при чем сам не стеснялся сбрасывать ей контент подобного характера.

