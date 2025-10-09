iSport.ua
Дом Винисиуса едва не сгорел, пока бразилец пребывал в расположении сборной

Пожарным удалось предотвратить масштабное возгорание.
9 октября, 16:18       Автор: Игорь Мищук
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

В доме вингера Реала Винисиуса Жуниора, расположенном в пригороде Мадрида Ла Моралеха, в четверг утром произошел пожар.

Как сообщает Marca, вызов в спасательную службу о возгорании поступил около 11 часов утра и на место происшествия были направлены две пожарные бригады, которым удалось взять пламя под контроль и проветрить помещения.

Читай также: Бразильская модель: Винисиус - секс-манияк, он постоянно присылал мне фото члена

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электросети. Пожар вспыхнул в подвесном потолке сауны в подвале дома, которая полностью выгорела.

Дым заполнил два этажа дома, однако обошлось без пострадавших.

Самого Винисиуса во время инцидента дома не было, поскольку он сейчас пребывает в расположении сборной Бразилии, готовясь к товарищеским матчам против Южной Кореи и Японии.

Ранее сообщалось, что Винисиус принес публичные извинения своей девушке за измену.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

