Дом Винисиуса едва не сгорел, пока бразилец пребывал в расположении сборной

В доме вингера Реала Винисиуса Жуниора, расположенном в пригороде Мадрида Ла Моралеха, в четверг утром произошел пожар.

Как сообщает Marca, вызов в спасательную службу о возгорании поступил около 11 часов утра и на место происшествия были направлены две пожарные бригады, которым удалось взять пламя под контроль и проветрить помещения.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электросети. Пожар вспыхнул в подвесном потолке сауны в подвале дома, которая полностью выгорела.

Дым заполнил два этажа дома, однако обошлось без пострадавших.

El fuego se ha iniciado en la sauna del sótano de la vivienda, que ha quedado completamente calcinada.



Vinicius, convocado con Brasil, no estaba en el domicilio. El humo ha llegado a llenar dos plantas de la casa, aunque no se han registrado heridos ni intoxicados. pic.twitter.com/aZXkgMqFfp — MARCA (@marca) October 9, 2025

Самого Винисиуса во время инцидента дома не было, поскольку он сейчас пребывает в расположении сборной Бразилии, готовясь к товарищеским матчам против Южной Кореи и Японии.

