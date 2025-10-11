Против защитника Реала отозвали обвинения

Защитник Реала Рауль Асенсио может избежать уголовного наказания, пишет COPE.

Напомним, что игрока вместе с тремя другими футболистами Кастильи обвинили в распространении секс-видео.

Вскоре одна из потерпевших отозвала свои обвинения, а затем это сделала и другая девушка.

По ее словам, поведение Асенсио отличалось от остальных обвиняемых. Он признал вину, принес извинения и компенсировал моральный ущерб.

Тем не менее игроку все еще грозит 2,5 года тюремного заключения, так как прокуратура все еще не отозвала собственный запрос.

Ранее также президент ПСЖ призвал Реал покинуть Суперлигу.

