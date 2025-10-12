Украинец Георгий Судаков выбыл из состава Бенфики из-за травмы

Участие в Кубке Португалии под вопросом.

В матче сборной Украины против Исландии полузащитник Георгий Судаков получил травму.

В тот же день он покинул расположение национальной команды и отправился в Португалию.

По имеющейся информации, у украинского хавбека диагностирована травма левого плеча с лёгким акромиоклавикулярным растяжением.

Из-за этого повреждения Судаков пропустит матч Бенфики против Шавеша в рамках 3-го раунда Кубка Португалии, который состоится 17 октября.

Добавим, что в текущем сезоне Георгий Судаков провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

