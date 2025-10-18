iSport.ua
Забарный – лидер по передачам в матче ПСЖ со Страсбуром

118 передач за матч.
Сегодня, 08:36       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В пятницу, 17 октября, ПСЖ принимал на своём поле Страсбург в рамках восьмого тура французской Лиги 1. Матч завершился вничью — 3:3.

Украинский центральный защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

За 90 минут игры Забарный отдал 118 передач — это лучший показатель среди всех футболистов обеих команд. Из них 112 оказались точными (94,9%).

На втором месте по количеству передач оказался защитник Лукас Бералдо — 95 передач, а на третьем — левый защитник Люка Эрнандес с 91 передачей.

Добавим, что для Забарного эта игра в чемпионате Франции стала седьмой. За семь матчей украинский защитник забил один гол.

Посмотреть ход матча ПСЖ можно на iSport.

